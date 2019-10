Le meilleur bar du monde est une adresse centenaire d'inspiration italienne à New York

Vieux de 104 ans, le bar-restaurant Dante, situé dans Greenwich Village à New York, a décroché la première place de la liste des 50 meilleurs bars du monde établie par William Reed Business Media, qui compile déjà les 50 meilleurs restaurants du monde.

Inutile de chiner les bars cachés de Manhattan ou de miser sur les spots de jazz pour vivre la meilleure expérience en matière d'apéritifs à New York. Direction Greenwich Village, où Dante officie depuis 1915.

L'adresse, qui était jadis fréquentée par les immigrés italiens, a conquis un nouveau titre mondial ce jeudi en décrochant la première place du palmarès des 50 meilleurs bars du monde.

Ce café historique de la Grosse Pomme a été rouvert en 2015 par des Australiens et ne cesse de recevoir les félicitations. Cet été, le bar a obtenu la même distinction de la part de la Tales of the Cocktail Foundation. Au cours de la cérémonie orchestrée par William Reed Busniness, le bar, qui séduit pour son ambiance décontractée sculptée par des carreaux de métro, a aussi logiquement obtenu le titre de meilleur bar d'Amérique du Nord.

Pour autant, le Royaume-Uni continue d'être la destination internationale des bars. Pas moins de dix adresses britanniques constituent cette liste, avec Connaught Bar en guise de fleuron national, installé à la deuxième place. Le spot londonien a d'ailleurs reçu aussi le titre de meilleur bar européen.

Sur le podium, c'est l'Argentine qui complète le trio gagnant, avec le Floreria Atlantico de Buenos Aires.

Côté français, seul un représentant s'affiche dans la liste, à la 36e position: Little Red Door, à Paris.

La liste complète des 50 meilleurs bars du monde: www.worlds50bestbars.com