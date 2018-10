"Le Marteau de Thor" n'est pas le nom du prochain Marvel mais une roche de Bryce Canyon

Bryce Canyon est un parc national situé aux États-Unis qui possède une particularité surprenante. Laquelle? C’est l’endroit sur Terre où l’on trouve le plus de "cheminées de fée".

C’est un océan de roches qui offre un panorama époustouflant. Après des dizaines de millions d’années d’érosion, de gel et de pluie, des milliers de "hoodoos" ou cheminées de fée - de grandes colonnes de pierre colorées de plusieurs dizaines de mètres - se sont formées dans le désert de l’Utah, aux États-Unis. Sur 145 km2, les visiteurs peuvent y observer de nombreuses cavités et roches aux formes parfois étonnantes.

E.T. et la Princesse indienne

Parmi ces milliers de roches, certaines se sont en effet sculptées en curieuses formes. Par un phénomène de paréidolie visuelle - un phénomène psychologique qui consiste à identifier une forme comme étant familière -, les promeneurs peuvent reconnaitre dans ces roches E.T. l’extra-terrestre, le Marteau de Thor, le Chasseur ou encore une Princesse indienne. Un spectacle qui attire chaque année 2 millions de visiteurs et fait partie des 15 parcs naturels les plus visités des États-Unis.