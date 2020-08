Le Luxembourg dispose du parc automobile le plus moderne d'Europe.

La moyenne d’âge du parc automobile dans l’Union européenne est de 10,8 ans, selon les dernières données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

Et c’est au Luxembourg que l’on trouve le parc le plus "jeune", avec des voitures en circulation âgées en moyenne de 6,4 ans. Les pays baltes affichent quant à eux les parcs automobiles les plus anciens.