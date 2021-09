Le Lindemans Lambic Tour : 4 itinéraires à pied ou à vélo à Bruxelles pour le dimanche sans voiture

Après une année de pause en raison du Covid, la Brasserie Lindemans reprend la 5e édition du Lambic Tour avec des parcours inédits.

Cette année, la brasserie propose 4 itinéraires balisés : de superbes balades à vélo et à pied avec une visite guidée de la brasserie (et dégustation bien sûr !). L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’architecture art nouveau de la capitale et la nature du Pajottenland et de la Vallée de la Senne tout en pédalant et marchant dans des rues lors de la journée sans voiture.

Avec cet événement cycliste et pédestre, la brasserie souhaite sensibiliser le grand public aux alternatives durables à la voiture. Vous pouvez vous inscrire pour participer à cette nouvelle édition sur le site www.lindemanslambictour.be.

À vélo

Art-nouveau (40 km) – Bruxelles

De Kasteelroute (20 km) – Pajottenland

À pied

De Pajotter XL (16 km) – Pajottenland

De Pajotter (8 km) – Pajottenland

Les 3 nouveaux parcours commencent à la brasserie et traversent la Vallée de la Senne et le Pajottenland, berceau des levures sauvages qui confèrent aux bières leur caractère unique. En participant aux itinéraires du Pajottenland, vous aurez accès au jardin-musée du domaine de Gaasbeek sur présentation de votre bracelet. Les visites guidées seront toutefois limitées.

Vous pourrez déguster des bières lambic Lindemans à la brasserie de Vlezenbeek et à Bruxelles, à l’emplacement où s’installera le Lambic Truck.

Plus d’infos :