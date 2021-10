Le lait de patate est-il l'avenir de notre consommation ?

Avant toute chose, oui, c'est bien de lait de pomme de terre dont il s'agit. Et non, rassurez-vous, en pressant une ratte ou une Pompadour, on ne fait couler aucune goutte de lait. En Suède, une scientifique à l'université de Lund, au nord de Malmö, a mis au point une nouvelle recette de lait végétal à base de chair de pomme de terre amalgamée à de l'huile de colza, de la fibre de chicorée et des protéines de petits pois.

Mais pourquoi ? Parce qu'utiliser une patate plutôt que des amandes pour fabriquer du lait végétal, c'est moins polluant.

La culture de la pomme de terre est largement moins gourmande en eau et c'est le légume le plus facile à faire pousser.

Au printemps dernier, la marque suédoise Dug s'est lancée sur ce nouveau créneau, espérant conquérir les végans et les consommateurs allergiques aux protéines de lait de vache.

Décrochant le prix de l'innovation alimentaire 2021, elle a même pensé à étendre sa gamme pour satisfaire davantage de monde avec une version sans sucre et une "barista" pour préparer un cappuccino. Promis, le liquide ne tranche pas une fois mélangé, affirme la marque.