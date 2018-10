Le lac Titicaca, une autre victime de la pollution?

C’est la plus grande réserve d’eau douce d’Amérique du Sud. Depuis une trentaine d’années, ses eaux sont de moins en moins limpides. Explications.

Il s'étend sur 8.300 km2, à cheval entre le Pérou et la Bolivie. Le lac Titicaca est considéré comme la plus grande réserve d’eau douce d’Amérique du Sud. Pourtant, malgré son rôle précieux, il est de plus en plus pollué. "Nous sommes préoccupés car ce lac, qui est à l’origine de nombreuses cultures, est en train de mourir lentement à cause de la pollution", déplore José Morales Serruto, spécialiste du lac Titicaca avant d’ajouter: "C’est l’une des merveilles du monde. Mais cette merveille, en très peu de temps, sera complètement contaminée".

Des conséquences sur la population

Une telle pollution est due aux déchets abandonnés par les 750.000 touristes annuels qui s'y accumulent. Et ils ne sont pas les seuls responsables: ils s'ajoutent aux rejets toxiques des villes alentour. En cause: la croissance urbaine de la zone autour du lac, située à 4.000 m d’altitude. Environ 3 millions d'habitants y vivent aujourd'hui et les eaux usées des quartiers résidentiels et des industries finissent dans le lac sans être traitées. À côté des déchets visibles, ces eaux transportent aussi des particules de métaux lourds, des excréments, des produits chimiques, des médicaments...

Les conséquences sont dramatiques: "La conséquence est la mortalité infantile des femmes enceintes mais la population en général a des problèmes de santé en proportion élevée", s’inquiète le Maire de Uros Chulluni.

Les polluants favorisent également le développement d'une algue verte. Nocive pour le reste de la biodiversité, elle affecte notamment les animaux, parmi lesquels des poissons dont les pêcheurs dépendent. Pour sauver le Titicaca, le Pérou et la Bolivie ont prévu d'investir 500 millions de dollars pour construire plusieurs usines de traitement des eaux.