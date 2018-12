Le kakapo, plus gros perroquet du monde, menacé d'extinction

Ce perroquet, endémique en Nouvelle-Zélande, est incapable de voler.

Il peut mesurer jusqu’à 60 cm et peser 4 kilos. Le kakapo ou perroquet-hibou est un oiseau aux caractéristiques surprenantes, à commencer par son incapacité à voler. Il se déplace donc en marchant et peut grimper aux arbres en utilisant son bec. Pouvant vivre jusqu'à 100 ans, il est l'un des oiseaux avec la plus grande espérance de vie. Les femelles ne copulent qu'une fois tous les 5 ans. Pour les attirer, les mâles émettent un cri très particulier, qui peut être perçu jusqu'à 5 km à la ronde.

Une espèce menacée

Lors de la période de reproduction, il émet un chant toutes les nuits pendant 3 mois et ce, jusqu'à 8 heures d’affilée. Les femelles, moins nombreuses que les mâles, choisissent leur partenaire en fonction de la qualité de ses vocalises. Mais ces puissants cris peuvent également attirer l'attention des prédateurs. Si les rapaces ont longtemps été la seule menace en Nouvelle-Zélande (l'île ne comptant aucun mammifère terrestre indigène), de nombreuses espèces invasives, comme les hermines et les chats mettent en danger cette espèce endémique.

116 kakapos adultes recensés

En 1970, l'espèce était portée disparue avant que plusieurs spécimens ne soient aperçus 4 ans plus tard. À partir de 1982, le gouvernement a donc ordonné le transfert de 65 kakapos vers 4 îles préservées des prédateurs. Aujourd'hui, grâce aux efforts de préservation, la population des kakapos augmente mais on ne dénombre que 116 individus adultes et l'espèce est toujours en danger critique d'extinction.