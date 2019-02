Le jeu Overkill’s The Walking Dead annulé sur consoles

Il y a quelques temps, les développeurs d’Overkill Software avaient annoncé le jeu Overkill’s The Walking Dead en partenariat avec l’éditeur Starbreeze Studios

D’abord sorti sur PC avec une critique très moyenne de la part des médias internationaux, le jeu fut par la suite reporté sur Xbox One et PS4 pour finalement être totalement annulé sur ces consoles. La nouvelle est arrivée brusquement cette nuit, annonçant également la fin du support pour la version PC, nous apprend 4wearegamers.

Le jeu semblait être sculpté pour recevoir de multiples ajouts durant l’année par le biais de mises à jour et DLC mais, visiblement, les joueurs n’auront droit à aucun contenu supplémentaire.

Skybound Entertainment a annoncé la nouvelle cette nuit dans un communiqué officiel stipulant que leur contrat avec Starbreeze avait pris fin et que les efforts sur le jeu Overkill’s The Walking Dead cesseraient. La société a également déclaré " avoir fait de son mieux pour travailler avec Starbreeze pour résoudre les multiples problèmes constatés dans le jeu " mais qu’Overkill’s The Walking Dead ne correspondait pas du tout aux standards de qualité promis par Starbreeze Studios.

Cette nouvelle survient peu de temps après les faits s’étant déroulé dans les bureaux de Starbreeze à Stockholm, perquisitionnés par la police. Un employé avait été arrêté pour suspicion de délit d'initié, ce qui mena la société à une chute en bourse de près de 80%.