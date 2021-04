Le Jardin botanique de New York célèbre Yayoi Kusama et ses "racines" végétales

Le Jardin botanique de New York, plus de 100 hectares au cœur du Bronx, rêvait donc depuis longtemps de rendre hommage à cette plasticienne aujourd'hui âgée de 92 ans, dont les œuvres désormais connues dans le monde entier approchent des records aux enchères pour une femme artiste vivante.

Les plantes liées aux premiers souvenirs de l'artiste

Après plusieurs années de travail, tout était prêt pour inaugurer une grande exposition au printemps 2020, explique Karen Daubmann, vice-présidente du Jardin pour les expositions.

Mais la pandémie a tout reporté d'un an et l'exposition "Kusama : Cosmic Nature" n'a finalement ouvert ses portes que samedi, apportant sa contribution à la reprise graduelle de la vie culturelle new-yorkaise.

"C'est plus que de grandes citrouilles et de grandes fleurs, c'est vraiment un regard sur la vie d'une artiste incroyable (...) et ses racines dans la nature", dit Karen Daubmann.

Depuis ses premiers dessins de fleurs et de feuilles jusqu'à sa série plus récente baptisée "Mon âme éternelle", l'exposition retrace sa progression artistique au travers des plantes, source permanente d'inspiration et d'auto-analyse, selon Mika Yoshitake, conservatrice invitée pour l'exposition. Comme en témoigne un "Autoportrait", qui ressemble étrangement au cœur noirci d'une fleur de tournesol.

"Elle a grandi avec des champs de fleurs, pivoines, zinnias, citrouilles", dit Mme Yoshitake. "Les parcourir avec son grand-père, ce sont ses premiers souvenirs."