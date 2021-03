Le grand n'importe quoi de l'ASMR : chien, pastèque et pokémon

L’ASMR, cette technique reconnue pour se détendre et aider à s’endormir va parfois un peu loin, animaux de compagnie, hommes politiques et Pokémon. Voici une sélection de comptes originaux, drôles et inattendus ! Si vous ne connaissez pas l’ASMR, il est probable que vous ayez vécu sans 4G – ou dans une grotte – ces dernières années. Car ces vidéos ont tellement cartonné qu’elles représentent, à elles seules, la troisième requête mondiale sur Google pour un total de 925 milliards de résultats sur le sujet. Dans ces vidéos, on entend chuchotements, tapotements et autres bruits de bouche ou d’objets étouffés. Ces "déclencheurs auditifs" provoquent une transe euphorique relaxante (dixit les scientifiques), une espèce de petit orgasme mi-cérébral mi-auditif pour les personnes réceptives. Et nombreux sont ceux à l’utiliser pour se relaxer et s’endormir plus facilement. Parmi les vidéastes spécialisés dans la production de ces contenus qui titillent les oreilles, certains tirent leur épingle du jeu et brillent par leur originalité ou leur atypicité. Nous en avons sélectionné trois.

L’ASMR politique : "La République, c’est moi" La vie de Maël était à peu près normale. Jusqu’au jour où le jeune homme a l’idée de reprendre des scènes politiques cultes… en les chuchotant. "Le Général de Gaulle aurait-il livré la France à Amazon ?" se demandait Ségolène Royale dans l’émission de Jean-Jacque Bourdin sur BFMTV et RMC en novembre 2020. Cette phrase crée le déclic chez Maël. "Les propos étaient déjà tellement ridicules, explique-t-il, que les chuchoter a révélé l’absurdité de la chose". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ASMR Politics (@asmr_politics)

Peu de temps après, le créateur récidive et parodie la perquisition du siège de La France insoumise en octobre 2018 qui vaudra un procès à Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de l’enquête sur les comptes de la campagne présidentielle de 2017. "La République c’est moi", hurlait le président de LFI devant sa porte, index levé et yeux exorbités. Débarrassées de sa colère, les paroles chuchotées vaudront au doubleur de génie les faveurs de la presse (et de très gros fou rire du public).

Salamèche pète le feu Last but not least, The Pokémon company s’est mise à l’ASMR. La firme a publié des vidéos sur sa chaîne japonaise YouTube. On y voit Salamèche dormir à côté d’un feu. Ce Pokémon bipède au corps orange rallume les braises de temps en temps avec sa propre queue qui lui sert d’allume-feu.