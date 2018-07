Le Grand Musée du parfum à Paris ferme au bout d'un an et demi

Le Grand Musée du parfum à Paris a annoncé vendredi qu'il fermait, un an et demi seulement après son ouverture.

Ce musée avait ouvert ses portes en décembre 2016 dans un hôtel particulier proche du palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré.

"C'est avec une profonde tristesse et un immense regret que nous vous annonçons aujourd'hui la fermeture définitive", a indiqué le musée dans un communiqué.

Aucun porte-parole du musée n'était joignable vendredi pour commenter les raisons de cette fermeture.

"Toute l'équipe du Grand Musée du parfum a œuvré avec passion, émotion et ferveur pour valoriser ce patrimoine et ce savoir-faire emblématiques de la culture française, au cœur d'un lieu exceptionnel dédié au parfum et à l'art du parfumeur", a-t-il ajouté.

Le lieu affichait une forte ambition, en tablant sur 300.000 entrées par an dans cet hôtel de 1.400 m2 agrémenté d'un grand jardin. L'entrée coûtait de 5 à 14,50 euros.

Le musée était soutenu par le Syndicat français de la parfumerie, qui rassemble 66 maisons de parfum françaises, par le groupe International Flavors and Fragrances (création de parfums et d'arômes) et par le conseil régional d'Île-de-France.

Un autre musée du parfum à Paris, gratuit et situé dans le quartier de l'Opéra, appartient à la maison Fragonard.