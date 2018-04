Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon se mue en repère gourmand à compter du 27 avril

Jamais un monument historique en France n'avait bénéficié d'une telle restauration dans le but de lui attribuer une toute nouvelle fonction : celle de s'inscrire dans le quotidien des habitants.

Après plus de quatre ans de travaux, le Grand Hôtel-Dieu de Lyon a ouvert ses portes vendredi 27 avril à 10h. Si les commerces concrétisent un premier usage, plusieurs restaurants dressent le couvert, avant qu'un concept de bistronomie ne soit inauguré à l'automne prochain.

Au sein de ce gigantesque espace de 42.000 m2 rénovés, la cuisine tiendra une place privilégiée. C'est en effet derrière ces murs, dont les premières fondations remontent au XIIe siècle, que s'abritera la Cité internationale de la gastronomie, vaste de 3.900 m2, dont l'ouverture est prévue au deuxième semestre 2019. Mais, la cité des gones n'attendra pas si longtemps pour honorer sa réputation de destination culinaire, incarnée par l'enfant du coin, Paul Bocuse.

Dès le 27 avril, une restauration commerciale participe à un festival inaugural, qui aura lieu jusqu'au 21 juin, annonce officiellement le grand établissement. Les Lyonnais seront les premiers Français à goûter aux bols de noodles du Britannique Wagamama, une enseigne à succès déjà présente en Nouvelle-Zélande, au Qatar et aux Pays-Bas. Les amateurs de "barbaque" découvriront beefhouse, dont la carte voue un culte aux viandes de qualité, comme le boeuf Wagyu ou la Blonde de Galice. Les plus pressés dégusteront les plats traiteurs de Vatel. Pour le petit-déjeuner ou le goûter, deux enseignes serviront le café : le torréfacteur Moxka, où les baristas en herbe apprendront à réaliser un "kawa" dans les règles de l'art, et le coffee shop canadien Second Cup.

Conçu comme un nouveau quartier de la presqu'île lyonnaise, à quelques pas de la place Bellecour, le Grand Hôtel-Dieu risque d'être animé jusque tard, avec la présence du Buddha-Bar qui servira ses cocktails et ses plats inspirés par les cuisines du monde. D'ailleurs, restaurants et cafés seront ouverts sept jours sur sept, de 7h30 jusqu'à 1h du matin. Le shopping gourmand sera complété par la Maison de la Truffe et les calissons d'Aix-en-Provence le Roy René.

Il ne s'agira pourtant que d'un avant-goût, puisque cet automne le Grand Réfectoire accueillera les gourmets autour d'un concept de bistronomie. En fin d'année, des artisans lyonnais composeront la sélection des halles du Grand Hôtel-Dieu, venant compléter la proposition déjà existante des Halles Bocuse, dans le IIIe arrondissement.

A noter que l'ouverture de l'hôtel Intercontinental ouvrira ses portes au deuxième trimestre 2019, dont la façade cinq étoiles observera les quais du Rhône. Le resort bénéficiera de 13.237 m2 de surface.