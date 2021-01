Le darknet, la face cachée du web

Le darknet désigne toute une nébuleuse de sites non référencés par les moteurs de recherche classiques et sur lesquels on peut naviguer en tout anonymat, à condition d'utiliser des outils spécifiques.

Certains sites sont d'ailleurs de véritables places de marché copiant des géants comme Amazon et Cdiscount, avec outils de paiement en cryptomonnaies, commentaires d'utilisateurs et service après-vente.

Drogue, faux papiers et fausse monnaie : l'activité illicite du darknet

La police mène cependant régulièrement des opérations contre les activités illicites pratiquées sur le darknet.

En 2013, la police américaine avait ainsi démantelé Silk Road, un site de vente en ligne de drogue qui aurait vendu pour 200 millions de dollars de drogue à des consommateurs du monde entier. Son créateur, le Californien Ross Ulbricht, a été condamné à la réclusion à perpétuité en mai 2015.

En juillet 2017, les polices américaines et européennes annonçaient le démantèlement de deux sites criminels, AlphaBay et Hansa, qui permettaient d'écouler armes, drogues, codes de carte de crédit et autres biens illégaux à plus de 200.000 clients dans le monde.