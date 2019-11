Le calendrier de l'avent érotique pour les couples qui n'ont pas froid aux yeux

On ne l’a pas testé mais on le trouve tellement insolite qu’on vous en parle ! A vous de voir si vous voulez tenter l’aventure…

"24 moments sensuels inoubliables à vivre à deux" peut on lire sur le site. Si vous ne voulez pas vous faire surprendre, voici quelques exemples des trouvailles que vous pourrez faire dans ce calendrier de l’avent plutôt insolite : l’œuf vibrant télécommandé PEACH (que votre partenaire contrôle à l’aide d’une télécommande), un anneau pénien TIDE qui vous fait vibrer tous les deux, des produits de massages sensuels et stimulants,

Quel est le plus ?

Si vous n’avez jamais acheté de sex-toys et que le concept vous parle, c’est un bon moyen d’avoir un aperçu de ce que le marché a à offrir. Vous n’êtes pas obligés de tout tester mais au moins vous avez un panel des 24 best-sellers du site.

Un autre plus est le choix entre trois calendriers, un simple, un plus complexe et, surtout, un pour soi. Qui a dit que les sex-toys n’étaient qu’à partager avec son partenaire ? Ce n’est pas parce qu’on est célibataire (ou pas) que l’on doit tout partager avec notre chéri(e).