Le business du mariage sur le point d'exploser aux États-Unis

C'est une première depuis les années 80, les États-Unis prévoient un boum de mariages alors que le nombre d'unions était à son taux le plus bas depuis 2018.

Selon la société The Wedding Report, le nombre de mariages prévus aux États-Unis devrait atteindre 1,93 million en 2021, 2,47 millions en 2022 et 2,24 en 2023.

Ce chiffre est phénoménal : c'est environ deux fois plus qu'en 2020, et 30% de plus qu'en 2019.