Le bush australien envahi par… des dromadaires

Disparu d'Afrique et du Moyen-Orient, le dromadaire sauvage est en train d'envahir le bush australien.





Pourtant originaire d'Afrique et du Moyen-Orient, les derniers dromadaires sauvages se trouvent en Australie. L’animal a disparu de son milieu naturel il y a plusieurs milliers d'années. Aujourd’hui, ils envahissent littéralement le bush australien, à plus de 10.000 km de leurs terres d'origine. On en compterait, en effet, environ un million. L’arrivée des premiers dromadaires en Australie remonte à 1840. Pendant près de sept décennies, ces animaux ont permis aux colons d'explorer les zones les plus inhospitalières du territoire et de conquérir le centre du pays. Mais à partir de 1920, les dromadaires ont été remplacés par les locomotives et les véhicules motorisés. Ils ont alors été progressivement relâchés dans la nature.

Des conséquences notables

Totalement adaptés au climat australien, et faute de prédateurs, les dromadaires ont vu leur population exploser. Ils sont aujourd'hui 100 fois plus nombreux qu'en 1920 et leur nombre continue d'augmenter d'environ 8% chaque année. Leur population s'étend même sur plus de 3,3 millions de km2, soit la taille de l'Inde.

Cela n’est pas sans conséquences: les dromadaires sont gourmands en plantes et mangent toute la végétation du bush. De plus, ils vident une partie des réserves d'eau, menaçant ainsi les populations aborigènes qui peuplent ces régions. Des mesures, parfois drastiques, ont été prises par le gouvernement australien.

Entre 2009 et 2013, 160.000 animaux ont notamment été abattus par le gouvernement, et une prime de 56 euros est offerte à chaque personne tuant un dromadaire.