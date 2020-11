Le boycott du Black Friday : pour une consommation plus green

Vous n’avez probablement pas pu y échapper, le Black Friday arrive le 27 novembre !

Quand de nombreuses personnes sont heureuses de pouvoir faire ce qu’elles pensent être des bonnes affaires, d’autres alarment la société par rapport à la pollution que cette journée (ou ce week-end) engendre.

En 2017, un collectif de 200 marques françaises, dont Halte à l’obsolescence programmée ou encore Zéro Waste France, formaient le "Green Friday" et proposaient de reverser 10% de leurs bénéfices de la journée à des associations qui luttent pour un monde plus respectueux de l’environnement. En 2018, Greenpeace préconisait d’apprendre "à créer et à réparer" plutôt qu’acheter et racheter encore ce que l’on a déjà.

En 2019, la marque Faguo réussissait à réunir plus de 450 marques qui voulaient lutter contre le Black Friday. Ce nouveau mouvement répondait au doux nom de "Make Friday Green Again". Leur but : ne pas proposer de remises "incroyables" mais fermer son enseigne le jour du Black Friday en signe de protestation, et promouvoir la lutte contre la surconsommation par des actions en tout genre. Nature et Découvertes, par exemple, proposait, avec chaque achat, un sachet de graines pour nourrir les oiseaux.