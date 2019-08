Depuis quelques jours, on peut voir un nouveau concept fleurir sur Twitter : envoyer un message au même numéro que le sien en changeant juste le dernier chiffre.

Par exemple, vous avez le numéro 0475/456.123, vous envoyez alors un sms au 0475/456.124 pour lui dire "coucou, je suis ton voisin de numéro !".

En France et aux USA, le concept a bien pris et on peut voir des conversations parfois drôles, parfois tendre, parfois menaçantes. Voici le best of !