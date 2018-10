Le Belge est de plus en plus jeune pour acheter sa première habitation - © Geber86 - Getty Images

Les Belges n’ont jamais été aussi jeunes pour acheter leur premier logement. Telle est la conclusion d'une enquête à grande échelle réalisée par un site immobilier auprès de 8.650 Belges. L’enquête révèle de grandes différences entre les milléniaux belges (24-38 ans) et la génération X (39-56 ans). Ainsi, les milléniaux ont en moyenne moins de 27 ans lors de l’achat de leur première maison. En effet, ils sont six sur dix (58 %) à devenir propriétaires de leur propre maison ou appartement avant cet âge-là. Avec un âge moyen de 29 ans, la génération X était un peu plus vieille au moment de son premier achat. N'oublions cependant pas que l'enquête a été réalisée sur un site immobilier. Bien que le nombre de participants soit conséquent, une enquête sur un site non lié à l'immobilier aurait peut-être été plus représentatif de la réalité.

Partir vite, acheter vite Le Belge est de plus en plus jeune pour acheter sa première habitation - © Tous droits réservés Même s'il a tendance à acheter une maison plus rapidement, le jeune Belge ne quitte pas pour autant le nid familial plus tôt. En moyenne, il décide de quitter le cocon familial à 23 ans. La différence réside essentiellement dans l'achat de son habitation. Ainsi, le millénial achète une maison vers 27 ans. La génération X a acheté sa première maison à 29 ans et la génération des baby-boomers (52 à 72 ans) a même attendu en moyenne jusqu’à 30 ans. Valentin Cogels, CEO d’Immoweb : "Emprunter de l’argent coûte moins cher qu’avant, ce qui permet l’achat d'une habitation beaucoup plus rapidement. Mais les modèles sociaux ont également changé : nous n’attendons plus d’être mariés pour cohabiter. Et étant donné que nous faisons des enfants plus tard, nous possédons plus d’argent pour l’achat d’une maison."

La banque et papa maman paient Il ressort aussi de l’enquête que les jeunes acheteurs comptent plus que jamais sur les banques pour le financement de leur premier achat. Plus ils sont jeunes, moins ils disposent d’économies et plus ils empruntent. Les maisons de la génération X sont en moyenne payées par un emprunt à hauteur de 65% contre 77% chez les milléniaux. Ils payent 15% de leur poche et la famille apporte encore un soutien financier à hauteur de 7% en moyenne.

D'abord une maison, ensuite des enfants Autre tendance notable, les acheteurs des générations plus jeunes n’attendent pas d'avoir des enfants pour acheter, contrairement aux générations plus anciennes. À peine 12% d’entre eux attendent ce moment, 58% ont acheté leur premier bien en tant que couple sans enfant et 30% étaient encore célibataires. Auparavant, les choses étaient différentes : en moyenne, 31% des acheteurs de la génération X avaient déjà des enfants lors de leur premier achat contre la moitié des baby-boomers.

