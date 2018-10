Lady Gaga: 10 ans de carrière, de provocation, et d'engagements

En 10 ans de carrière, Lady Gaga s’est imposée comme une véritable icône de la pop. Si la chanteuse est reconnue pour ses nombreuses provocations, elle l’est aussi pour son engagement dans de nombreuses causes.

Ses titres "Just Dance", "Poker Face" ou encore "Born This Way" ont fait danser des millions de personnes. En 10 ans de carrière, Lady Gaga - née Stefani Germanotta - s’est offert une place de choix parmi les plus grandes pop stars de la planète. Au même titre que Madonna (à qui on la compare souvent), l’auteure, compositrice et interprète est réputée pour ses nombreuses provocations. À l’instar de la Madone, elle est aussi reconnue pour ses engagements.

Contre les agressions sexuelles

Violée à l’âge de 19 ans, Lady Gaga est ouvertement engagée dans la lutte contre le harcèlement sexuel à l'université. En septembre 2015, elle sort un clip choc qui selon elle, "reflète la réalité de ce qui arrive quotidiennement sur les campus universitaires". Le clip cumule aujourd'hui près de 45 millions de vues. Afin de soutenir ces adolescents en difficulté, et à la suite du suicide de l'une de ses fans, elle crée en 2011 la "Born This Way Foundation". Cette fondation s’adresse aux adolescents victimes de harcèlement, comme de nombreux jeunes homosexuels.

Pour la cause LGBT

"Je suis une activiste pour les droits des homosexuels et pour la justice sociale", déclarait Lady Gaga lors d’une interview donnée en 2011. Quelques mois plus tard, elle participe à l’Europride de Rome et réaffirme son soutien à la communauté LGBT: "Malgré les progrès politiques réalisés en ce qui concerne nos droits et notre visibilité en tant que communauté LGBT, malheureusement, la réalité et les faits sont que l’homophobie, la violence anti-gay et le harcèlement sont encore très vifs et réels". Au lendemain du massacre du Pulse, une boîte de nuit LGBT à Orlando, elle participe à une veillée funéraire au cours de laquelle elle déclare: "Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’à ce niveau de haine, comme tous les crimes liés à la discrimination, c’est une attaque contre l’humanité elle-même". En 2017, elle est choisie pour assurer le show de la mi-temps du Super Bowl. "Les seules positions que je vais prendre sont celles que j’ai toujours prises dans ma carrière", prévient-elle. "Je crois passionnément en l’intégration, je crois en un esprit d’égalité."

Aujourd’hui, celle que ses fans nomment "Mother Monster" poursuit son combat contre les inégalités et se bat pour davantage de tolérance. Elle est actuellement à l’affiche du dernier film de Bradley Cooper, "A Star is Born".