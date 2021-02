La voix de synthèse, la nouvelle tendance sur TikTok.

Sur TikTok, la voix off a toute son importance. Depuis quelques jours, l'utilisation d'une voix de synthèse est devenue une véritable tendance à suivre pour devenir viral sur la plateforme. De nombreuses vidéos affichent des millions de "likes" et encore plus de vues cumulées. Un succès qui s'explique par la présence de sous-titres en plus de l'audio, un savant cocktail qui favorise une meilleure visibilité sur la plateforme. Avec cette fonctionnalité, TikTok persiste et signe dans sa volonté d'être accessible pour les personnes en situation de handicap.

Sous-titres, voix off : des vidéos accessibles au plus grand nombre C'est une fonction depuis longtemps recherchée par les utilisateurs de TikTok. Désormais, certains internautes semblent avoir accès à une nouvelle fonctionnalité permettant d'utiliser une voix de synthèse pour lire le texte ajouté sur leur vidéo. Un paramètre dévoilé début décembre 2020 mais qui ne semble pas être accessible dans tous les pays et par tous les utilisateurs jusqu'à présent. Pour lancer la voix de synthèse, il suffit de cliquer une fois sur le texte ajouté au contenu lors de sa création et de sélectionner "text to speech". Pour plus de cohérence, il vous faudra choisir la durée d'affichage du texte afin de la coordonner avec la voix de synthèse. Une fonction largement appréciée par les utilisateurs puisqu'elle permet de rendre les vidéos plus accessibles aux internautes en situation de handicap. Si les sous-titres permettent aux personnes malentendantes et sourdes de profiter des contenus de l'application, la voix de synthèse est d'autant plus utile aux personnes aveugles, comme le démontre l'utilisatrice Lucy Edwards, elle-même aveugle. Sa vidéo expliquant comment utiliser la fonction "text to speech" a cumulé plus de 2,7 millions de vues.

Un outil efficace pour optimiser la viralité Depuis quelques jours, de nombreuses vidéos utilisant cette fonctionnalité deviennent virales, recueillant des millions de vues et des milliers de "likes". Le hashtag "text to speech" affiche plus de 513 millions de vues mais ces chiffres ne représentent pas forcément toutes les vidéos utilisant la fonction puisque de nombreux créateurs n'utilisent pas le hashtag en question. Ce choix ne les empêche pas d'être proposés dans le fil "Pour Toi " ou "For You Page", ce qui leur permet de recueillir encore plus de visibilité. TikTok semble mettre en avant des contenus promouvant l'accessibilité. Ainsi une vidéo ayant des sous-titres en plus d'un audio aura plus de chances d'être proposée aux utilisateurs et par conséquent de devenir virale.