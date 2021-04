Qui n'a pas vu l'affiche de "Vacances romaines", film sorti en 1953 avec Audrey Hepburn et Gregory Peck, comprendra difficilement la fierté et l'attachement des Italiens pour leur légendaire Vespa, qui vient de fêter ses 75 printemps.

"On dirait une guêpe !"

La Vespa, iconique scooter italien, fête ses 75 printemps. - © Westend61 - Getty Images/Westend61

L'histoire de la Vespa remonte au 23 avril 1946, lorsque le premier brevet sur sa fabrication a été déposé en Italie.

La légende raconte que le nom Vespa ("guêpe" en italien) proviendrait d'une exclamation d'Enrico Piaggio, fondateur de la marque du même nom : "On dirait une guêpe !", en raison du bruit caractéristique du moteur faisant penser au bourdonnement de l'insecte.

Septante-cinq ans et 19 millions d'exemplaires après sa naissance, la Vespa, icône des scooters, n'a rien perdu de son charme aux yeux des amateurs en dépit des problèmes que sa conduite pose à Rome, notamment ses petites roues inadaptées aux nids-de-poule et pavés glissants caractéristiques des rues de la capitale italienne.

"J'ai une Vespa depuis 12 ans, j'en suis à ma troisième", raconte Marco Guerrieri, un expert-comptable romain d'une quarantaine d'années.



"Je voulais un deux-roues plus original que les scooters japonais; en plus, il est fabriqué en métal et pas en plastique, donc beaucoup plus résistant", assure-t-il, y voyant "essentiellement un moyen de transport pratique".