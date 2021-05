La vénérable Sotheby's ne lâche plus les baskets.

La vénérable maison Sotheby's ne lâche plus les baskets et vient de lancer sa première vente aux enchères internationale uniquement dédiée à ces chaussures, qui permettent de séduire un nouveau public plus jeune et de l'attirer dans le monde des ventes de haut vol. Là comme ailleurs, la pandémie a forcé à changer les habitudes et un glissement s'est opéé vers des enchères en lignes accessibles avec un smartphone. Sotheby's n'a pas manqué de remarquer que des clients plus jeunes étaient attirés par la vente de "sneakers" au design classique et avec une histoire collée à la semelle.

1,8 million de dollars pour une paire portée par Kanye West ! Et son tableau de chasse s'enorgueillit depuis lundi de la vente record pour une paire de baskets : les Nike Air Yeezy 1 portées par leur inspirateur, le rappeur Kanye West. Elles ont été achetées par une plateforme d'investissement spécialisée pour 1,8 million de dollars. C'est le triple du précédent record. Mardi, la maison a lancé les enchères en ligne de "Gamers Only", sa première vente internationale de baskets entièrement réalisée en ligne. Elle propose, jusqu'au 12 mai à 14h GMT, 13 paires de chaussures portées sur le parquet par quelques-uns des plus grands joueurs de baskets de la NBA, le championnat américain référence absolue de ce sport : Stephen Curry, Scottie Pippen, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Steve Nash, Kevin Garnett, Patrick Ewing, Dominique Wilkins, Allen Iverson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar et Isiah Thomas. Et bien sûr, Michael Jordan.

Des amateurs jeunes et nouveaux dans l'univers des enchères Outre le fait qu'âgé de 20 à 40 ans, le profil des amateurs de ventes de baskets est plus jeune que pour d'autres types d'enchères, "ce qui est vraiment intéressant, c'est que plus de 50% des acheteurs et enchérisseurs sont nouveaux chez Sotheby's. Nous voyons là un excellent moyen d'attirer de nouveaux clients", confie Josh Pullan, le directeur mondial de la division Sotheby's Global Luxury. Le record de lundi montre la vitalité du marché, qui n'était qu'une curiosité il y a encore 10 ans. Selon les analystes de la société financière Cowen, le marché mondial de la revente de baskets de collection pourrait peser 30 milliards de dollars d'ici 2030. Le record précédent était jusqu'ici détenu par des Air Jordan 1 de Nike parties pour 615.000 dollars lors d'une vente organisée par Christie's mi-août 2020. Le joyau de la vente de Sotheby's est une paire du même modèle mais portée par Michael Jordan lors de sa première saison (1984-85) en NBA. Elle est estimée entre 100.000 et 150.000 francs suisses (de 90.000 à 136.000 euros et de 109.000 à 164.000 dollars). "La catégorie des sneakers explose", a souligné M. Pullan. Et d'ajouter : "Nous voyons que les collectionneurs qui sont passionnés par une catégorie, qui comprennent le design et l'histoire qui accompagnent ces objets, sont prêts à les pourchasser et à les acheter".