La découverte a été faite lors d'une fouille méticuleuse à Taposiris Magna, un temple "alvéolé de passages cachés et de tombes" sur le delta du Nil en Égypte, selon Science Channel . Les scientifiques ont découvert une "tombe intacte décorée de feuilles d'or" et un documentaire suggère qu'elle "pourrait être la réponse au mystère vieux de 2000 ans du dernier lieu de repos de Cléopâtre".

L'histoire tragique d'une reine emblématique

La tombe de Cléopâtre aurait-elle enfin été découverte? - © bravo1954 - Getty Images

Cléopâtre a été la dernière reine d'Égypte, couronnée à seulement 18 ans et est l'une des dirigeantes les plus célèbres de l'histoire. Par la suite, elle est plutôt devenue "synonyme de séduction, de beauté et de scandale" mais elle est et restera une "icône de la culture populaire et l'une des figures féminines les plus insaisissables et les plus importantes de l'histoire".

Cléopâtre est née en 70 ou 69 avant notre ère et a gouverné l'Égypte comme co-régente pendant près de trois décennies, d'après History.com. Après une histoire d'amour tumultueuse avec Marc Antoine, elle se serait suicidée pour des raisons politiques (son royaume étant tombé aux mains de l'ennemi) et son amant, fou de chagrin, ce serait suicidé à son tour en apprenant la nouvelle. Morte à 39 ans, elle aurait été enterrée avec Marc Antoine dans un endroit secret, créant ainsi un mystère de plus de 2000 ans sur l'emplacement exact de leur tombe.

Les réponses seront (peut-être) apportées dans le reportage "Cleopatra: Sex, Lies and Secrets" qui sortira le 21 juin à 8h sur Science Channel. Affaire à suivre !