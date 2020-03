La semaine des droits de la Femme à la RTBF du 1er au 9 mars

La Journée internationale pour les Droits des Femmes a lieu ce 8 mars 2020. La RTBF tout entière se mobilise durant plusieurs jours à cette occasion.

Point d’orgue des actions prévues, qui démarreront le 1er mars : un wikithon, c’est-à-dire un marathon d’édition sur Wikipédia, se déroulera de 7h à 23h au sein de la RTBF. Lors de ce wikithon, tout le personnel de la RTBF, ainsi que des invité.e.s extérieur.e.s, pourront éditer collectivement Wikipédia dans le but d’ajouter 100 nouveaux profils de femmes à l’encyclopédie en ligne. Il n’y a que 18% de biographies de femmes sur Wikipédia !

En radio, on pourra écouter différentes émissions qui parlent de la place des femmes dans le monde de la musique. Sur Classic 21, la journée du 8 mars sera entièrement consacrée aux artistes féminines, sur Musiq3, on vous parlera des artistes et compositrices féminines tout au long de la journée, sur La Première, divers sujets comme la philosophie et la littérature seront abordés au féminin.

En télé, On n’est pas des pigeons abordera du 2 au 6 mars des thèmes divers et variés comme le salaire des footballeuses, les publicités les plus sexistes ou encore la contraception masculine.

Sur les sites de la RTBF, vous retrouverez des articles dédiés tout au long de la semaine et jusqu’au 9 mars. De nombreux sujets seront abordés avec, chaque fois, un angle qui tente de mettre en lumière les inégalités mais aussi les réussites des femmes dans un monde d’hommes qui ne les laisse pas toujours briller.