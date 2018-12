La seiche, un céphalopode aux capacités remarquables

Elle n’a rien à envier aux pieuvres ou aux poulpes.

Elle est une reine du camouflage, marche sur la tête et possède dix bras : c'est la seiche. De la famille des céphalopodes, à l'image de la pieuvre ou du poulpe, la seiche est très certainement moins estimée que ses cousins à tentacules. Elle n'a pourtant pas grand chose à leur envier. Ses dix appendices sont munis de ventouses qui lui permettent de toucher, de goûter ou d’attraper des objets. Possédant un unique os, elle peut en conséquence prendre n'importe quelle posture, tant pour se cacher, pour attaquer ou se protéger des prédateurs.

Véritable as du camouflage, elle est capable de changer de couleur en une fraction de seconde grâce à des cellules qui contiennent des pigments très particuliers : les chromatophores. Ces changements de couleurs lui permettent donc de se camoufler mais également de communiquer avec ses congénères, notamment lors de la reproduction. Son cerveau est traversé par son système digestif, ce qui ne l'empêche pas d’être très intelligente. Elle peut, par exemple, résoudre un grand nombre de problèmes et se créer des souvenirs complexes, mêlant espace, temps et émotion. Alors que la biodiversité marine est menacée, la seiche est l'un des rares animaux dont la population croît.