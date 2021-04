La santé et l'éducation passent après la dette dans un pays sur huit.

Pas moins de 25 pays dans le monde ont consacré un budget plus important au service de la dette qu'à l'ensemble de leurs services sociaux en 2019, incluant l'éducation, la santé et la protection sociale.

1 dollar pour le social, 3 dollars pour la dette

Dans son rapport "COVID-19 et la crise imminente de la dette", l'Unicef fait savoir que près d'un pays sur huit dans le monde a dépensé des sommes plus importantes pour la dette que pour la protection sociale, l'éducation, et la santé réunies en 2019.

Plus en détail, avant que la crise sanitaire ne bloque la planète, la Gambie, Haïti, le Soudan du Sud ou encore le Tchad, parmi les pays ayant les niveaux les plus élevés de service de la dette, déboursaient au moins 3 dollars US à la dette pour un dollar consacré aux services sociaux dits essentiels.

"Les enfants vivant dans des pays lourdement endettés, qui n'ont pas beaucoup de ressources à allouer à la protection sociale, à l'éducation et à la santé, ont peu de chances de s'affranchir un jour de la pauvreté et des privations", regrette Henrietta Fore, directrice générale d'Unicef.

"Cette situation a d'énormes coûts sur les plans personnel et public et laisse aux enfants, à leur communauté et à leur pays peu d'espoir d'un développement économique et social durable", ajoute-t-elle.