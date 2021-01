La réponse d'un scientifique aux questions sur le Big Bang d'une petite fille de 8 ans

Parfois la science n’est pas compliquée et pleine de mathématique ou de physique. Parfois elle est mignonne et fait sourire, comme cette lettre d’une petite fille de 8 ans, curieuse, qui demande de l’aide à un scientifique pour comprendre le Big Bang.

C'est une jolie lettre pleine d’étoiles, de planètes et d’un grand point d’interrogation, que Capucine a partagé son incompréhension et sa volonté d’en savoir plus, comme l’explique The Conversation. Perdue par les explications reçues par ses proches ou dans sa classe, elle a décidé (probablement avec l’aide de ses parents) d’aller directement à la source : contacter un scientifique.

"Cher Monsieur Dole, je me pose une question"

On peut lire dans sa lettre : "Cher Monsieur Dole, Je m’appelle Capucine, j’ai 8 ans et je suis en classe de CE2. Je me pose une question : 'si avant le big-bang il n’y avait rien, comment et pourquoi le big-bang s’est produit ?' ; et d’ailleurs 'c’est quoi rien ?'. Si cela est possible, je serai ravie de venir vous rencontrer dans votre laboratoire pour écouter vos explications."

Deux grandes questions auxquelles les scientifiques tentent encore de répondre et qu’Hervé Dole, professeur d’astrophysique et de physique français, tente alors d’expliquer simplement à Capucine.

S’il s’adresse à une petite fille, il n’en utilise pas moins des termes techniques mais les traduit en des termes simples. Son explication est claire et permettra à toute personne non-initiée à la physique de comprendre la notion de "rien" en astrophysique et les questions qui taraudent encore les scientifiques aujourd’hui à propos du Big Bang qui est, rappelons-le, une théorie sur les débuts de notre Univers mais qui pourrait un jour être remise en question avec les évolutions de la physique.

Il termine son exposé par un encouragement pour tous les enfants, dont Capucine, à continuer à se poser des questions, à vouloir comprendre et à, pourquoi pas, entreprendre des études scientifiques et venir aider les chercheurs à répondre à toutes ces questions que nous pose l’univers.

Nous vous invitons à découvrir cette jolie lettre et cette réponse claire et bienveillante sur le site de The Conversation.