La Potironnerie vous invite à fêter les potirons fin septembre

Du 24 au 27 septembre, la Potironnerie implantée à Braine-l’Alleud ouvrira ses jardins pour sa fête annuelle du potiron sous le prestigieux label bio et local. Une centaine de variétés de courges de toutes les formes, de toutes les couleurs et saveurs vous sera proposée ainsi que des recettes originales et gourmandes.

Tout est parti d’un rêve, d’une envie et du coeur ! Pour Olivier, s’adonner à la culture maraîchère bio, donner vie à sa passion et partager son attrait pour ces courges colorées, aux délices pluriels et bio fut une évidence. C’est depuis toute la famille qui s’est plongée dans l’aventure depuis 1995 et qui cultive le bonheur et ces semences précieusement sélectionnées.