La photo d’une autopsie d’alien par la CIA à Roswell en 1947 mise aux enchères

Une image d’une séquence célèbre d’une "autopsie extraterrestre" qui aurait eu lieu à Roswell, au Nouveau-Mexique, va être mise aux enchères en tant que jeton non fongible (NFT) et commence à 1 million de dollars.

Le sujet des ovnis est décidément de plus en plus tendance dans toutes les sphères de la société. Auparavant réservé aux illuminés avec un chapeau en aluminium sur la tête, on se rend compte aujourd’hui que le sujet est très sérieux et même très sérieusement étudié par de nombreux gouvernements. En témoignent les nombreuses vidéos et images délivrées par les agences gouvernementales américaines depuis plus d’un an maintenant.

Ce mois de juin 2021 devrait également proposer des révélations puisque l’on attend avec impatience les documents top secret sur le sujet qui doivent être rendus publiques par l’Office of Naval Intelligence, le Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés et le FBI.

Lire aussi : "Quand je suis entré en fonction, j’ai demandé où étaient les extraterrestres ?", raconte Barack Obama sur un plateau de télévision

Surfant sur cette vague, on peut acheter aux enchères le NFT d'une image d’autopsie qui aurait été faite sur un alien dans les années 40, comme l’explique globenewswire. Des images très célèbres qui sont d’ailleurs apparues dans des séries comme The X-files ou Seinfeld.