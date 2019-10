La nouvelle saison de La Théorie du Y est disponible

La théorie du Y S02 - 02 - Coming out (2/10) - 17/10/2019 Anna confronte Malik qui l’ignore depuis son retour de Berlin. Elle décide de l’inviter au Boudoir où se déroule un workshop sur le coming out. Retrouvez toutes les informations et l'actualité de votre websérie sur : www.rtbf.be/latheorieduy www.facebook.com/latheorieduyrtbf www.instagram.com/latheorieduy Réalisation : Caroline Taillet, Martin Landmeters Scénario : Caroline Taillet, Martin Landmeters, Coline Grando Coproduction : RTBF et Narrativ Nation Avec : Léone François (Anna) Salim Talbi (Malik) Violette de Leu de Cecil (Lucie)