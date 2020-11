La livraison à domicile, un phénomène pas si nouveau.

En 1922 , le Kin-Chu Café sert de la cuisine de l'Empire du Milieu à Los Angeles. D'après le Times, le restaurant fait à l'époque sa promotion en se déclarant comme "l'unique endroit sur la côte ouest cuisinant et livrant de la véritable nourriture chinoise". Il servait notamment du porc Moo Shu, une recette originaire du nord de la Chine à base d'oeufs brouillés, de morceaux de porc coupés en lamelles et de concombre.

Le dabbawallah est l'un des plus anciens services de livraison toujours actif

15 cm de diamètre par 30 cm de hauteur. C'est la taille d'un dabba, une grande boîte métallique à plusieurs compartiments prévus pour garder au chaud le repas. Le dabbawallah, c'est le livreur, celui qui accroche quantité de ces timbales à un vélo ou son triporteur pour opérer la livraison.

A Bombay, ils sont partie intégrante de la vie quotidienne. Aujourd'hui, les livreurs, que l'on repère grâce à leur uniforme blanc et qui viennent pour la plupart d'un petit village au sud de la mégalopole, effectuent leurs courses entre les foyers et les bureaux. C'est un mode écolo puisque les contenants sont sans cesse réutilisés. Le concept remonte à 1890, lorsque l'Inde était encore sous domination britannique et qu'il fallait nourrir un nombre croissant de travailleurs.