La liste de naissance solidaire : qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit souvent de complications qui peuvent être évitées grâce à un encadrement médical professionnel, la présence d’équipements médicaux et la disponibilité de transports d’urgence pour se rendre à l’hôpital à temps.

En Belgique, une femme enceinte est suivie de près pendant sa grossesse et l’accouchement se déroule dans des conditions médicales optimales. Ce n’est pas le cas partout. Ce sont 810 femmes dans le monde qui meurent chaque jour, selon les chiffres de l’OMS, des conséquences de leur grossesse ou de leur accouchement.

Il existe diverses options et destinations pour ceux qui optent pour la liste de naissance solidaire. Qui a besoin de 12 doudous et de 23 bodys ? Vous pouvez remplacer certains des objets que les gens veulent vous offrir par des dons à des associations qui peuvent aider les femmes qui vivent la même chose que vous dans des conditions plus difficiles.

Memisa, par exemple, est une ONG belge qui lutte pour l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, avec un accent particulier sur les plus défavorisés. Elle propose une liste de naissance solidaire pour venir en aide aux femmes en Afrique. Pour créer une liste de naissance solidaire, les futurs parents peuvent se rendre sur le site de Memisa et suivre les étapes pour personnaliser sa page. La liste de naissance solidaire peut être partagée avec sa famille et ses proches.

Pour avoir une idée :