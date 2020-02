La faune sauvage, bénéficiaire indirecte du coronavirus

Car avec la deuxième crise sanitaire du genre en 17 ans, après le Sras, "je pense que le gouvernement a compris que le coût pour l'économie et le société est bien plus lourd que les avantages" de ce commerce, poursuit-il, tout en soulignant que "l'arrêt du commerce d'animaux sauvages doit être un effort conjoint de la communauté internationale ".

Pékin a annoncé lundi l'interdiction "complète" du commerce et de la consommation d'animaux sauvages , pratique suspectée d'être à l'origine de l'épidémie de coronavirus apparue en décembre dans le centre du pays et qui menace désormais le monde d'une "pandémie", selon l'OMS. Mais la mesure devra encore être définitivement inscrite dans la loi, dans un pays où l'on consomme aussi des serpents ou des chauve-souris.

Au-delà de la protection animale

Directeur de l'ONG internationale WildAid, qui lutte contre le trafic d’animaux sauvages, Peter Knights attend lui aussi la pérennisation de la décision chinoise: "Tout cela est très nécessaire et sensé, la seule question est: que se passera-t-il à long terme?". Pour lui, les enjeux dépassent désormais la seule protection des espèces animales.

"Il y a de toute évidence quelque chose de bien plus grand en jeu: la santé humaine et des dégâts économiques massifs."

Or une interdiction chinoise d'envergure et confirmée pourrait changer la donne globale: "Nous espérons que la Chine pourra montrer la voie à une interdiction mondiale de ces marchés et user de son influence et de ses capacités" pour y aider, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, où la consommation d'animaux sauvages reste aussi répandue.

"C'est un avertissement et si nous l'entendons, j'espère que nous pourrons non seulement protéger la vie humaine mais même sauver des espèces comme le pangolin". Menacés d'extinction, ils sont très trafiqués en Asie et pourraient avoir servi de vecteur de transmission du nouveau coronavirus vers l'homme. Leur commerce est totalement interdit depuis 2016.