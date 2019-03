La dernière bande annonce de Game of Thrones est sortie et on n'en peut plus d'attendre!

Le premier épisode de la dernière saison sortira le 14 avril et la chaine a décidé de maintenir le suspens et l'attente en proposant un dernier trailer.

On y retrouve tous nos personnages préférés depuis le début (ou presque) dont Arya, Sansa Stark, Jon Snow et Daenerys Targaryen. On peut y voir le groupe rejoindre les forces armées pour (tenter) de vaincre le Night King et son armée (pas très sympathique d'ailleurs).

Si vous arrivez à respirer pendant cette bande annonce, on vous félicite!

Maisie Williams (aka Arya) expliquait à Entertainment Weekly à quel point la dernière scène avait été difficile à tourner :