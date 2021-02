La Defhouse, pépinière à l'italienne de jeunes stars de TikTok

Le style pop de ce duplex aux motifs géométriques où les frontières entre vie réelle et monde virtuel s'estompent, s'inspire de l'école de Memphis, un mouvement fondé en 1981 à Milan par l'architecte et designer Ettore Sottsass. Les fans donneraient cher pour en connaître l'adresse, tenue secrète.

Leur demeure : un loft design aux couleurs fluo de 500 m², baies vitrées, terrasse gigantesque et jacuzzi dans une résidence de luxe de l'est de Milan , où chaque coin est étudié pour servir de décor aux vidéos de quelques dizaines de secondes tournées par ses résidents.

Ils sont huit, entre 16 et 20 ans, et rêvent de devenir des stars du cinéma ou de la télévision... En attendant, ils comptent déjà 16 millions de followers sur l'application TikTok en tant qu'influenceurs en herbe de Defhouse, pépinière italienne de stars des réseaux sociaux.

Une passerelle vers d'autres carrières artistiques

"On me reconnaît quand je marche dans les rues de Milan", raconte Simone Berlini, grand brun de 20 ans au sourire éclatant posant devant une toile de ciel bleu qui paraît tout juste sortie d'un décor hollywoodien.

S'il estime pouvoir "vivre de ce qu'on fait" grâce aux marques qui sponsorisent les jeunes influenceurs, cet ancien étudiant en gestion d'entreprises considère que "Defhouse est un tremplin" pour une future carrière, de préférence d'acteur. Depuis qu'il a emménagé dans le loft lumineux ouvert le 15 octobre 2020, ce Napolitain a presque doublé son nombre d'abonnés sur TikTok à 2,7 millions.

C'est aussi le cas d'Alessia Lanza, 20 ans, couettes blondes, passée à 1,4 million de followers. Mais elle reconnaît que le succès dans le monde virtuel est éphémère : "Un jour on touche les étoiles et le lendemain, on est au plus bas". Sa chambre toute rose est illuminée par une émoticône de soleil fluorescent.