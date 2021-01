La clé du succès de l'audio ? Son côté immersif.

L'étude regroupe une enquête réalisée auprès de plus d'un millier d'adultes américains et une étude neuroscientifique sur notre perception des médias tels que l'audio, la télévision ou encore les réseaux sociaux. Les chercheurs se sont tout particulièrement intéressés à l'immersion sensorielle que suscitent ces formats, en mesurant la réponse cardiaque des participants face à différents supports d'information.

L'audio "connecte et engage" plus que les autres supports

Il s'avère que l'audio possède "l'indice d'immersivité" le plus élevé des médias inclus dans l'étude, avec un score de 57 sur 100. Les réseaux sociaux et la télévision affichent des notes plus basses (52), comme les plateformes de vidéo à la demande (54) et celles financées par la publicité (54).

Cette tendance se confirme lorsque l'on se penche sur les taux de confiance du public envers les supports d'information.

Les personnes interrogées se fient davantage à l'audio (69%) qu'à la télévision (64%) et au moteur de recherche Google (60%).

"Les résultats de notre étude montrent que les contenus audio et les personnalités qui leur sont associées connectent et engagent le public à un niveau beaucoup plus profond que les autres supports médiatiques", a déclaré Idil Cakim, premier vice-président du département Research and Insights chez Entercom.