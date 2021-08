La 50e meilleure ville étudiante du monde est belge !

Le top des meilleures villes estudiantines est sorti et une ville belge a reçu la 50e place sur 115. Ce n’est certes pas la meilleure place mais c’est déjà pas mal !

QS Stars est un système de notation qui évalue différents points de vue de la vie étudiante, que ce soit les universités elles-mêmes (qui reçoivent une note globale en fonction de 13 catégories d’évaluation) ou encore la vie estudiantine générale.

Pour le classement des "Best Student Cities", QS n’analyse que les villes avec une population d’au moins 250.000 habitants et avec au moins deux universités classées dans le QS World University Rankings. Le classement est fait sur base de différents critères, évalués par plus de 95.000 réponses à un sondage proposés aux étudiants actuels, potentiels et anciens des universités.

Les 6 indicateurs clés étant :

classement des universités,

désir des étudiants d’y étudier,

abordable financièrement,

diversité internationale des populations étudiantes,

taux d’emploi après l’obtention du diplôme,

satisfaction globale des étudiants.

Trève de suspens, c’est la ville de Bruxelles qui a été élue 50e meilleure ville estudiantine.