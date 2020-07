L'ordinateur personnel revient en force grâce au télétravail.

Surpris par la pandémie et forcés de travailler de la maison pendant des semaines, entreprises et particuliers se sont rués partout dans le monde sur l'ordinateur personnel, qui vivotait à l'ombre de la technologie mobile.

Les chiffres publiés par Gartner et International Data Corporation (IDC) ont montré que les livraisons de stations fixes, ordinateurs portables et autres postes de travail ont augmenté au deuxième trimestre, une fois surmontées les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement créées par la pandémie.

"La forte demande due au télétravail tout comme l'enseignement en ligne ont dépassé les attentes et ont remis le PC au centre de la palette du portefeuille du consommateur informatique", note Jitesh Ubrani, responsable recherche chez IDC Mobile Device Trackers.

"Ce qui reste à déterminer, c'est si la demande et le haut niveau d'utilisation vont se poursuivre pendant la récession et dans un monde d'après pandémie où l'école et le lieu de travail rouvrent", a-t-il ajouté.