L'invention accidentelle du complot des Illuminati

Les Illuminati ne sont (probablement) pas une société secrète qui influence le monde depuis les sphères riches et célèbres inatteignables par le peuple. La BBC s’est penchée sur l’histoire du complot des Illuminati et a tenté de décrypter ce qu’il en est. Lorsqu’on essaie de se pencher sur l’histoire de la société secrète, on se retrouve en Allemagne avec l’Ordre des Illuminati de l’ère des Lumières. C’était une société secrète bavaroise, fondée en 1776, pour que les intellectuels se regroupent en privé et s’opposent à l’influence religieuse et élitiste dans la vie quotidienne. Elle comprenait plusieurs progressistes bien connus de l’époque mais, avec les francs-maçons, ils se sont retrouvés progressivement interdits par les critiques conservateurs et chrétiens et le groupe a finalement disparu.

Principia Discordia, un livre parodique Du coup, les Illuminati comme on l’entend aujourd’hui n’ont pas grand-chose à voir avec cette société bavaroise depuis longtemps révolue. L’incarnation moderne de cette société vient d’un engouement dans les années 60 pour les théories complotistes sous fond d’utilisation de LSD, contre-culture générale et intérêt pour la philosophie orientale, comme l’explique l’auteur David Bramwell. Tout a commencé quelque part au milieu d’un été sous l’influence hippie, lorsqu’un petit texte imprimé a émergé : Principia Discordia. Le livre était, en un mot, un texte parodique d’une foi imaginaire mettant en scène une nouvelle 'religion' (le discordianisme) créé par des anarchistes pour inviter ses lecteurs à adorer Éris, déesse du chaos. Le mouvement discordien était un collectif qui souhaitait provoquer la désobéissance civile, encourager les révoltes et les canulars. Le texte lui-même n’a jamais constitué rien de plus qu’une curiosité de la contre-culture, mais un écrivain, Robert Anton Wilson, a immortalisé un des principes de la foi : des activités malveillantes pourraient provoquer un changement social et forcer les individus à remettre en question les paramètres de la réalité et de la vie quotidienne dans le système actuel.

Une tentative d’amener l’anarchie qui a échoué Selon Bramwell, Wilson et l’un des auteurs de la Principia Discordia, Kerry Thornley, "ont décidé que le monde devenait trop autoritaire, trop serré, trop fermé, trop contrôlé". Ils voulaient amener le chaos dans la société pour faire bouger les choses et "la façon de le faire était de répandre la désinformation. Diffuser la désinformation à travers tous les portails – à travers la contre-culture, à travers les médias grand public, par tous les moyens. Et ils ont décidé qu’ils le feraient initialement en racontant des histoires sur les Illuminati." À l’époque, Wilson travaillait pour le magazine masculin Playboy. Lui et Thornley ont envoyé de fausses lettres de lecteurs parlant de cette organisation d’élite secrète appelée les Illuminati, les lettres se contredisaient et créaient des histoires invraisemblables de théories du complot. Le but était d’éveiller les consciences des gens qui auraient dû, selon leurs plans, remettre en question l’ensemble de la société en se sentant manipulés par les médias et les gouvernements.

La trilogie sur l’histoire des Illuminati "C’est un moyen idéal pour amener les gens à se questionner sur les réalités qu’ils vivent – ce qui, bien sûr, ne s’est pas déroulé exactement comme ils l’espéraient." Wilson et Thornley ont écrit "The Illuminatus !", une trilogie qui leur attribuait les "dissimulations" et autre complot de l’époque comme l’assassinat de John F. Kennedy par exemple. Cependant, le chaos du mythe Illuminati a en effet pris des proportions énormes, les livres sont devenus un tel succès qu’ils ont été transformés en une pièce de théâtre à Liverpool, lançant la carrière d’acteurs britanniques comme Bill Nighy et Jim Broadbent. Aujourd’hui, c’est l’une des théories du complot les plus répandues au monde ; même des célébrités comme Jay-Z et Beyoncé ont adopté le symbolisme du groupe, levant la main dans le triangle Illuminati lors de concerts. Mais le but premier des partisans du discordianisme est finalement passé inaperçu, aucune remise en question des masses sur le fait que cette histoire est inventée de toutes pièces et que l’on peut manipuler le peuple sans problème. Au contraire, c’en est une preuve de plus.

Internet s’en mêle A l’époque de la sortie de cette histoire, il n’y avait pas encore internet et c’est indéniablement la propension à partager et à propager les rumeurs Illuminati sur des sites comme 4chan et Reddit qui a fait naître la renommée que l’histoire a acquise aujourd’hui. Cette histoire nous montre que nous vivons dans un monde plein de théories du complot et, surtout, plein de gens qui y croient ; en 2015, des politologues ont découvert qu’environ la moitié du grand public américain approuve au moins une théorie du complot. Celles-ci incluent de tout, des Illuminati à la conspiration des "birther" d’Obama, ou la croyance largement répandue que le 11 septembre était un complot interne des services de renseignement américains.