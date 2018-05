L'huile de palme, une industrie très controversée

Elle est largement utilisée par l’industrie alimentaire mais pas seulement. L’huile de palme a une réputation sulfureuse due à son exploitation.

Kidnappings, passages à tabac, disparitions… En Indonésie, il ne fait pas bon s’opposer à la puissante industrie de l’huile de palme. Huit opposants à l’huile végétale auraient en effet été tués dans le pays entre 2002 et 2014. C’est le cas de Butchy, un fermier "qui a été kidnappé puis tué par les gardes de sécurité d’une compagnie car il voulait récupérer ses terres", raconte son ami, Feri Irawan, un activiste local.

Une industrie loin d’être bio

Si l’huile de palme est surtout connue pour son utilisation dans les denrées alimentaires, pas moins de 46 % de la production mondiale sert à produire des biocarburants. Toutefois, cette énergie n’aurait pas grand chose de "bio" puisque les émissions qui s’en dégagent seraient trois fois plus polluantes que celles des carburants fossiles, selon une étude commandée par la Commission européenne.

De plus, on estime que toutes les 30 secondes, son exploitation ampute la forêt indonésienne de l’équivalent d’un terrain de football. Cette déforestation massive est un véritable danger pour des espèces rares telles que l’orang-outan.

Interdite dans les carburants d'ici à 2021

En conséquence de tous ces points négatifs pour l’écologie, le Parlement européen a voté, le 16 février 2018, l’interdiction de l’huile de palme dans les carburants d’ici à 2021. La France se serait alors opposée à cette interdiction qu’elle aurait qualifié de "discriminante" pour l’huile de palme, dans une lettre adressée aux institutions européennes relayée par Le Canard enchaîné.

Une "bio-raffinerie" devrait d’ailleurs être mise en service par Total dès l’été à La Mède, près de Marseille. Le projet pourrait faire grimper les importations françaises de 64 % avec quelques 500 000 tonnes d’huile de palme produite.