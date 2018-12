L'homme peut-il recréer une nature sauvage?

Faut-il laisser les animaux d'une réserve naturelle mourir de faim? Cette question est devenue une polémique nationale aux Pays-Bas. Explications.

En seulement quatre mois, plus de 3.000 animaux sont morts dans la réserve d’Oostvaardersplassen à cause du froid et du manque de nourriture.

Le parc est formé d’un écosystème sauvage installé sur une terre artificielle.

Pour cela, de grands herbivores y ont été introduits à partir des années 1980 et laissés sans la moindre intervention humaine.

Aurochs de Heck, chevaux Konik, cerfs élaphes… Tous ces animaux sont ainsi livrés à eux-mêmes.

Mais un problème s’est rapidement posé: leur population a explosé et depuis plusieurs années, de nombreux animaux manquent de nourriture.

Certains meurent de faim, d’autres sont jugés trop faibles et tués par les autorités.

Indignation des défenseurs de la cause animale

Choqués par la situation, des défenseurs de la cause animale ont activement réagi: manifestations, distributions de nourriture malgré l’interdiction, découpes de passages dans l’enceinte de la réserve, menaces de mort envers les responsables du parc…

Chargée de trouver une solution, une commission conseille de limiter le nombre de ces animaux à 1.500 pour maintenir un écosystème pérenne.