L'Empire State Building imite la Tour Eiffel

Depuis le week-end passé, l'un des bâtiments les plus mythiques de la ville de New York a dévoilé un nouveau système d'éclairage dynamique qui n'est pas sans rappeler celui de la Dame de Fer parisienne.

Depuis le dimanche 11 mars, la tour la plus emblématique de New York, qui trône à 443 m au-dessus de Midtown Manhattan, a inauguré le même scintillement que celui de la Tour Eiffel, chaque heure de la nuit tombée jusqu'à deux heures du matin, cinq minutes durant.

"De la même manière que le monde définit l'horizon de la ville de New York grâce à notre célèbre silhouette, les illuminations de notre tour emblématique constituent le symbole internationalement reconnu de l'horizon nocturne de la ville de New York", a noté Anthony E. Malkin, le PDG de Empire State Realty Trust dans un communiqué.

"Nous sommes ravis de dévoiler le nouvel effet scintillant, qui embellira en permanence l'horizon de New York", a conclu M. Malkin.

En plus de permettre de se repérer dans la ville, les illuminations de l'Empire State Building offrent désormais un repère temporel toutes les heures en début de nuit aux New Yorkais et aux visiteurs.

Comme à Paris, la tour américaine arbore une robe scintillante grâce à un système de LED. Dans les prochains jours, le hashtag #ESBsparkle devrait envahir les réseaux sociaux, c'est le hashtag officiel choisi pour partager des photos du bâtiment lorsqu'il scintille.