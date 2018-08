L'automne s'annonce croustillant sur Netflix

La cinquième saison de la série documentaire culinaire de Netflix "Chef's Table" reviendra au salé à compter du 28 septembre prochain, a annoncé le service de vidéos à la demande. Les foodies auront d'autres nouveautés à se mettre sous la dent cet automne, notamment une adaptation du best-seller "Salt, Fat, Acid, Heat".

Après avoir consacré sa quatrième saison à la pâtisserie, "Chef's Table" retourne au salé et va offrir un focus sur quatre nouveaux chefs et la manière dont la cuisine influence leur vie respective. Le rendez-vous est donné le 28 septembre prochain. Netflix rassasiera ainsi les fans de gastronomie avec pas moins de deux saisons en l'espace d'une seule année, le précédent chapitre ayant été diffusé en avril dernier.

Les plus gourmands composeront leur menu télévisé avec deux nouvelles séries promises par le service de streaming américain. Sous la direction de Caroline Suh, "Salt, Fat, Acid, Heat" consacrera un épisode à chacun de ces éléments basiques qui composent les saveurs. Adaptation du best-seller du même nom signé Samin Nosrat, la série documentaire suivra la cheffe américaine dans des cuisines d'Italie, du sud du Japon, du Yucatan (Mexique) et de Berkeley, en Californie. Une seule et même question constituera le fil rouge : où la cuisine puise-t-elle sa force pour être délicieuse ?

Dans un tout autre registre culinaire - plus loufoque, celui-ci -, Netflix diffusera la série "The Curious Creations of Christine McConnell". Le feuilleton documentaire portera à l'écran l'univers fantasque de cette artiste aux 250.000 followers sur Instagram. Christine McConnell est aussi boulangère/pâtissière et publie sur son compte des desserts originaux. Les téléspectateurs découvriront sa réflexion et son processus de création. La date de lancement n'est pas encore connue.

Le répertoire culinaire de Netflix compte aussi sur la série du chef David Chang, intitulée "Ugly Delicious", ainsi que sur "Nailed It", qui en est déjà à sa deuxième saison. Un show télévisé qui fait couler beaucoup d'encre puisque son concept prévoit pour les participants de rater du mieux qu'ils peuvent les recettes glanées sur le web. A l'instar d'un concours culinaire, un jury est constitué pour élire, non pas le meilleur pâtissier, mais celui qui a le mieux raté son gâteau.