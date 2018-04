L'Atomium de Bruxelles a 60 ans : voici comment célébrer cet anniversaire

Symbole de l'Exposition universelles de Bruxelles en 1958, l'Atomium souffle ses soixante bougies en 2018. La capitale célèbre cet événement aux côtés des visiteurs, qui ont mille façons de participer.

Expo 58, le "revival"

Près de 42 millions de visiteurs ont eu la curiosité de découvrir cette exposition symbole en 1958, qui a vu naître l'Atomium. La manifestation a durablement marqué la population belge, mais aussi l'histoire de l'Exposition universelle, par le biais de ses démonstrations futuristes et de la mise en œuvre des sciences. Cette Expo 58 est ressuscitée à travers "Galaxy 58", qui regroupe une trilogie d'exposés à la gloire de cet événement mondial. "People of 58" met à l'honneur les hommes et les femmes qui ont préparé cette fameuse expo 58 (jusqu'au 20 janvier 2019). Pour ceux qui n'étaient pas présents en 1958, "Graphic 58" présente les raisons du succès de la manifestation, en expliquant ses couleurs et ses formes (jusqu'au 13 janvier 2019). Quel look les visiteurs de 1958 arboraient-ils ? Réponse avec l'exposition "Podium 58". A noter que durant cette année dédiée à la gloire de l'Atomium, le ticket d'entrée donne accès à l'ADAM - Brussels Design Museum, voisin du monument imaginé par l'ingénieur André Waterkeyn.

Brocante 58

Collectionneurs et amateurs d'objets vintage, rendez-vous les 28 et 29 avril prochains au pied de l'Atomium. Une brocante, avec plus de 120 stands, présentera une ribambelle d'affaires et de souvenirs en hommage au monument bruxellois.

Interclassics Brussels

Une collection unique de belles carrosseries ayant officié en 1958 sera constituée pour Interclassics Brussels, du 16 au 18 novembre prochains, en collaboration avec la Fédération belge des véhicules anciens.

Déguster Flo 58

A l'occasion des 60 ans de l'Atomium, la bière de l'époque se refait mousser. Baptisée Flo 58 par la brasserie de Flobecq, le brassage est remis au goût du jour. Une occasion de découvrir les saveurs d'une bière que l'on produisait à la fin des années 50. Elle est disponible en Belgique et le sera sur internet.

Un menu à... 60 euros

Adresse incontournable de l'Atomium, le restaurant panoramique proposera un menu déjeuner en trois services à 60 euros dès le mois d'avril (et jusqu'en décembre prochain). Le déroulé proposera aux clients de découvrir des saveurs et des vins typiques du plat pays.