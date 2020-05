L'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures a frappé la Terre au pire endroit possible

Ce qui restait un mystère était de connaître l’angle d’impact avec la Terre . Il s’avère que la roche spatiale géante a frappé la Terre dans l'angle "le plus mortel qui soit" : 60 degrés. L’impact cataclysmique a propulsé suffisamment de débris et de gaz dans la haute atmosphère pour changer radicalement le climat , condamnant ainsi les dinosaures et de nombreuses autres espèces.

L’angle d’impact à 60 degrés, soit le plus meurtrier

Après analyse de la structure du cratère de 200 kilomètres de large dans le sud du Mexique où l’astéroïde est tombé, les scientifiques ont effectué une série de simulations et ont examiné quatre angles d’impact possibles (90°, 60°, 45° et 30°) et deux vitesses d’impact (12 et 20 kilomètres par seconde). Le pire ajustement qui correspond aux données du cratère était à 60 degrés.

"Soixante degrés est un angle d’impact plus meurtrier car il éjecte une plus grande quantité de matière dans l'air et suffisamment rapidement pour engloutir la planète", a expliqué M. Collins.

"L’impact de Chicxulub a entraîné une extinction massive car il a éjecté d’énormes quantités de poussière et de gaz hors du cratère si rapidement qu'ils se sont dispersé dans le monde entier". Si l’astéroïde avait frappé la Terre à un angle plus oblique, moins de débris auraient été rejetés dans l’atmosphère, a-t-il ajouté.

De grandes quantités de soufre sous forme de minuscules particules restées en suspension dans l’air ont alors bloqué le Soleil, refroidissant le climat de plusieurs degrés Celsius. La fumée, les cendres et les débris ont englouti l’atmosphère, détruisant la plupart des plantes et anéantissant 75% des espèces sur Terre.