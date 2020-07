L'alcool, ce n'est plus la tasse de thé des jeunes au moment de l'apéro.

Alors que le phénomène de "binge drinking", la consommation excessive d'alcool en un temps limité, était une mode chez les adolescents il y a encore peu de temps, une étude du NPD Group révèle la désaffection des jeunes âgés de moins de 34 ans pour l'apéritif alcoolisé lorsqu'ils vont au restaurant.

Entre 2015 et 2019, seule une visite sur trois dans un restaurant effectuée par les jeunes âgés de moins de 34 an comprenait la commande d'un apéritif avec une boisson alcoolisée, sur le créneau 16h-21h. Concrètement, cela représente seulement 27% des visites en 2019, quand elles s'élevaient à 31% quatre ans plus tôt.

Seule exception : la bière. "Portée en partie par les retransmissions d'événements sportifs et le développement des microbrasseries, elle a le vent en poupe, notamment chez les plus jeunes", explique le cabinet d'expertise NPD Group.