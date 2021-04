L'Akita, le chien japonais qui a conquis les cœurs étrangers

La race est un "Trésor naturel" au Japon

Cet enthousiasme n'étonne pas Osamu Yamaguchi, 64 ans, éleveur de chiens Akita à Takasaki, dans la région de Gunma (nord-ouest de Tokyo). "Mes clients étaient auparavant pour moitié japonais et pour moitié étrangers, mais récemment le nombre d'étrangers a augmenté", raconte-t-il dans son jardin, où il élève une vingtaine de chiens.

Longtemps élevés pour la chasse, ces chiens doivent leur nom à la région du nord du Japon dont ils sont originaires.

Ils sont grands, mesurant entre 60 et 70 centimètres et pesant entre 40 et 50 kg, avec des oreilles bien droites, des yeux un peu enfoncés et une tête pouvant évoquer celle d'un ours.

C'est une des six races japonaises reconnues officiellement comme "Trésor naturel" du pays.