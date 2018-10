Kevin Ortega, un jeune coiffeur qui prend soin des SDF à sa manière

Kevin Ortega, jeune coiffeur d’Aubagne (Provence), coiffe bénévolement les sans-abri de sa région. Il explique ses motivations à Brut.

C’est une louable initiative qu’a prise ce jeune coiffeur. Environ trois fois par mois, il profite de ses jours de repos pour prendre soin des sans-abri à sa manière. Kevin Ortega offre de son temps pour coiffer les SDF bénévolement. Une pratique qu’il juge nécessaire et "très, très important[e]". Il explique: "L’image de soi, ça permet aux sans-abri de retrouver du travail, de refaire un joli CV, et de se remotiver".

Une tâche complexe et surprenante

Si elle est indispensable, cette pratique peut s’avérer compliquée. Kevin Ortega agit directement dans la rue, dans des conditions parfois difficiles, comme l’explique le coiffeur: "Travailler à même la rue à la vue des gens, […] des intempéries, de la météo, ce n’est pas forcément évident, mais ça vaut le coup de le faire". Il raconte également la manière dont les badauds sont "surpris de voir une personne qui coiffe un sans-abri directement dans la rue".

Des initiatives toujours plus originales

Le coiffeur encourage ses collègues à poursuivre son action, différente des autres associations. Une manière également d’alléger la charge de travail de ces dernières, toujours plus inventives et évolutives dans leur manière de venir en aide aux SDF. L’association "Homeless Plus" a par exemple développé une application mobile permettant de localiser les sans-abri afin que les riverains puissent leur venir en aide, tout comme l’application de l’association "Entourage", qui facilite la coordination entre les bénévoles et les sans-abri.

Des initiatives de plus en plus nombreuses, à l’image du nombre de SDF dans les rues. S’il n’existe aucune donnée statistique sur le nombre de sans-abri sur le sol français, la dernière enquête menée au niveau national sur le nombre de personnes sans domicile fixe a été faite par l’Insee en 2012: elle aboutissait au constat d’une hausse de près de 50% depuis 2001...