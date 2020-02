Katherine Johnson, mathématicienne noire de la NASA, décède à 101 ans

Deux ans plus tard, Johnson – alors âgée de 98 ans – a assisté aux Oscars 2017 lorsque "Hidden Figures" a été nominé, montant sur scène pour recevoir une ovation, le public debout et sous un tonnerre d’applaudissements.

Le président américain Barack Obama a remis à Johnson la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays, en 2015.

Johnson et un collègue ont été les premiers à calculer les paramètres du vol suborbital en 1961 de l’astronaute Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace. Ses talents en mathématiques ont ensuite aidé à déterminer la trajectoire d’Apollo 11 qui a vu atterrir Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune en juillet 1969.

"Elle était un héros américain et son héritage de pionnier ne sera jamais oublié", a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, honorant "son courage et les exploits que nous n’aurions pas pu atteindre sans elle".

Pas de Lune sans Johnson

"Mme Johnson a aidé notre nation à élargir les frontières de l’espace, en plus d’énormes progrès pour les femmes et les personnes de couleur", a déclaré Bridenstine dans un communiqué.

Au début de sa carrière, Johnson ne travaillait qu’avec un stylo, du papier et une règle à calcul pour effectuer les calculs dont dépendaient les missions potentiellement mortelles. Avec ses collègues, elle a tracé le parcours de John Glenn lorsqu’il est devenu le premier Américain à orbiter autour de la Terre en 1962.

Pour l’anecdote, avant de lancer la mission, Glenn a demandé à Johnson de revérifier personnellement les chiffres produits par ordinateur sur une machine à calculer mécanique – une tâche qui a pris un jour et demi de travail intense. Il avait plus confiance en elle qu’en la machine.

La NASA a déclaré que Johnson disait souvent aux étudiants que "certaines choses tomberont du regard du public et disparaîtront, mais il y aura toujours de la science, de l’ingénierie et de la technologie. Et il y aura toujours, toujours des mathématiques."